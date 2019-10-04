Pist Şampiyonası Ülkü Park'a taşınıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından, 2 bin 140 metre uzunluğunda yepyeni bir pist haline dönüşen Ülkü Park Yarış Pisti, Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak. Pist, bu organizasyonla açılışını yapmış olacak.

Volkicar ve drift gösterisi

Maxi'de 4, Süper'de 5, Super Production'da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcunun mücadele edeceği 3. Ayak yarışlarında, 6 Ekim Pazar günü saat 11:00'den itibaren Süper, Maxi ve Süper Production gruplarında ikişer yarış koşulacak. Yarış aralarında yapılacak olan Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek organizasyon, ücretsiz olarak izlenebilecek.