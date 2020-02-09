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PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARINA YARIN DEVAM EDİLECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı.

09.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:55PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARINA YARIN DEVAM EDİLECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. İkinci günde uçağın arka kanatları gövdeden ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. Uçağın arka kanatları metal testereler yardımıyla gövdesinden ayrılarak taşınmak üzere zemine bırakıldı. Zaman zaman olası yangın tehlikesine karşı uçağın suyla yıkandığı gözlemlendi. Enkaz kaldırma çalışmalarına saat 17.00 sıralarında ara verildi. Çalışmaların yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Enkaz kaldıran ekipten detay

-Enkazdan detay

-Ekiplerden detay


- İstanbul

Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

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