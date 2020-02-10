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Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor (2)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta Çarşamba günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

10.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:50Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor (2)
SABİHA Havalimanı'nda geçen hafta günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma ekipleri uçağın yanına gelerek çalışmalara başladı. Ekipler dün saat 17.00'ye kadar yaptığı çalışmalarda, uçağın arka kanatlarını metal testereler yardımıyla gövdesinden ayırmıştı. Bugün saat 09.00 sıralarında ekipler enkaza gelerek, çalışmalara yeniden başladı. Ekipler,   uçağın  sol kanadını gövdesinden ayırarak toprak zemin üzerinde konulan araç lastiklerinin üstüne koydu.  Enkazları götürmek üzere bir TIR da alanda bulunuyor.


- İstanbul

Çarşamba, Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

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