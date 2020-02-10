PİSTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (2)

SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda geçen hafta Çarşamba
günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma ekipleri uçağın yanına gelerek çalışmalara başladı. Ekipler dün saat 17.00'ye kadar yaptığı çalışmalarda, uçağın arka kanatlarını metal testereler yardımıyla gövdesinden ayırmıştı. Bugün saat 09.00 sıralarında ekipler enkaza gelerek, çalışmalara yeniden başladı. Ekipler, uçağın sol kanadını gövdesinden ayırarak toprak zemin üzerinde konulan araç lastiklerinin üstüne koydu. Enkazları götürmek üzere bir TIR da alanda bulunuyor.
Görüntü Döküm:
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-Parçaların vinç ile kaldırılması
- İstanbul