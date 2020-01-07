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Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan pisten çıkan özel bir havayolu şirketine ait uçağın yolcuları otele götürülüyor.

07.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:21 Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan pisten çıkan özel bir havayolu şirketine ait uçağın yolcuları otele götürülüyor.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.Tahliye edilen yolcular 164 yolcu  Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Burada pasaport kontrolünden geçerek ülkeye girişleri yapılan yolcular araçlar ile konaklayacakları otele yönlendiriliyor.


- İstanbul

Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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