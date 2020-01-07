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Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:43 Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yağmur nedeniyle çamura dönen toprak alanda kalan uçağı kurtarma çalışmaları görüntülendi.

Shadjah- seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi. Yağmurdan dolayı çamurlaşan toprak alanda kalan uçağı kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ve havalimanı ekipleri uçağı kurtarmak için çalışmalarına devam ederken, olay yerinde iş makineleriyle de çalışma yapıldığı görüldü. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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