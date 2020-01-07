PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ali Kerem BENGİ/ SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağının kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Öte yandan uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın kaldırma çalışmalarından görüntüler

-Genel ve detay