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Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

11.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:10Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.
Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.
Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırıyor.
Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: AA

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