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Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

11.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:46Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.
Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.
Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırıyor.
Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.
Ekipler, vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırdı.
Uçağın pencerelerini kırarak iki ayrı halatla uçağın gövde kısmından kaldıran ekipler, parçayı yükselterek bir tırın arkasına yerleştirdi. Aracın arkasına da hatlarla bağlanan kısım, olay yerinden kaldırıldı.
Alanda çalışan diğer ekipler de hem uçaktan ve hem de yolculardan düşen parçaları olay yerinden topladı.
Uçağın kuyruk kısmının kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: AA

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