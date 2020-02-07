Haberler » Güncel » PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR - Haber

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

07.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:26PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Ekiplerin çalışmaları

-Uçak enkazından görüntüler

-Güvenlik önlemleri

-Detay görüntüler



Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:46:40