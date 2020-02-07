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Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

07.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:00Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor
SABİHA Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor.


- İstanbul

Gökçen, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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