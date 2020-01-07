Haberler » Güncel » Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pist dışına çıkan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti.

07.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:05

Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 09:08'de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar anbean konuşmalara da yansıdı.

KULE İLE İRTİBAT KONUŞMALARI

Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti. Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu.

"PİSTTEN TOPRAĞA ÇIKTIK"

DHA'nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule'ye "İnişte pistten toprağa çıktık" anonsun yapması üzerine apronda alarm verildi. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.


PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: inişte pistten toprağa çıktık...

Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...

Kule: İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?

Pilot: Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...

Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...

Pilot: Teşekkürler...

Kule'den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...

Kule: Pas geçin

Kule: Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...

Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?

Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...

Kule: Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...

Yerdeki başka bir uçağın pilotu: Park yerine geri dönüyoruz

Kule: Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA VAR

Pistten çıkan uçak hakkında bir açıklama da Pegasus'tan geldi. Firmadan yapılan açıklamada "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir. Saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Sabiha Gökçen HavalimanıSon dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı

Sabiha Gökçen, Boeing 737, Pilot, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54   BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1) - Haber
12:54   DHA YURT BÜLTENİ-9 - Haber
12:54   ÖZEL GÜNDEM (TEKRAR) - Haber
12:49   Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Haber
12:49   KAEÜ'si bilimsel çalışmaları, akademik dergileriyle destekliyor - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 13:04:57