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Pistten çıkan uçağın yolcuları otellerine götürüldü

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:15 Pistten çıkan uçağın yolcuları otellerine götürüldü
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam ederken, yolcular servis araçlarıyla kalacakları otele götürüldü.
Shadjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edilerek ardından güvenli bölgeye alındı. Bir süre havalimanında bekleyen yaklaşık 160 yolcu, daha sonra genel havacılık bölümünden alınarak servis araçları ile kalacakları otellere götürüldü. Burada yolculara polis ekipleri de eşik etti.
(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Sabiha Gökçen, Boeing 737, Güncel

Kaynak: İHA

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