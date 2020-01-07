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Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:59 Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam ederken, yolcular servis araçlarıyla kalacakları otele götürüldü.

Shadjah- seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edilerek ardından güvenli bölgeye alındı. Bir süre havalimanında bekleyen yaklaşık 160 yolcu, daha sonra genel havacılık bölümünden alınarak servis araçları ile kalacakları otellere götürüldü. Burada yolculara polis ekipleri de eşik etti. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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