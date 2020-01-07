Haberler » Güncel » Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı - Haber

Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

07.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:36 Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Havayolları'na ait pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını gazetecilere anlattı.
Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan 'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı. Bu uçakla seyahat eden ve Fransa'nın başkenti Paris'e oradan da 'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiyalı 9 kişilik aile burada gazetecilere açıklamada bulundu.
Uçakta bulanan Fabian Taylor, çok sert bir iniş yaptıklarını söyledi. O anda çok paniklediklerini dile getirin Taylor, "Ailemle birlikteydik. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Çok korktuk. Paris üzerinden Kolombiya'ya gideceğiz." dedi.
Jeferson Zareta ise İstanbul'a gelen uçakta uyudukları belirtti.
İniş sırasında yağmur yağdığını kaydeden Zareta, "Pilot, havalimanına ulaşmak üzere olduğumuzu söyledi. Pistte indikten sonra rüzgar çok sertti. Uçağı salladı. O anda herkes ne oldu diye birbirine baktı. Sonra baktığımızda rüzgarın sesi vardı. 5 saniye sonra acil durumda olduğumuzda söylediler. Sonra dışarı çıktık. Şimdi biraz uçaklardan korkuyor gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen, Kolombiya, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46   Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6) - Haber
16:46   Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı - 5 (VALİ AÇIKLAMA) - Haber
16:46   TÜGVA'dan öğrencilere kışlık giyecek yardımı - Haber
16:45   Kar yüzünden yol kapanınca evde doğum yaptı - Haber
16:41   Başkan Turanlı, toplu taşıma araçları 24 saat hizmet verecek - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:50:00