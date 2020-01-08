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PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KURTARILARAK HANGARA ÇEKİLDİ

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi.

08.01.2020 04:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 04:26 PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KURTARILARAK HANGARA ÇEKİLDİ
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18  saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi. Ekiplerin pisste çalışması sürüyor. 

Sharjah- Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Çalışmalardan görüntü 

-Genel ve detaylar 

 


- İstanbul

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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