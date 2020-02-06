Haberler » Güncel » Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak - Haber

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazında çalışmalar başladı.

06.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:14Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazında çalışmalar başladı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ve Pegasus teknik ekipleri, İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi uçağın enkazına geldi.
İlk önce uçağın içinden ve dışından etrafa yayılan parçaları toplayan ekipler daha sonra uçağın kanatlarını gövdesinden ayırmak için kesim çalışmalarına başladı.
Uçağın enkazı parçalara ayrılıp kaldırılacak.
Bu arada yolcu bagajlarını almak için de iki taşıyıcı araç uçağın yanına getirildi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 13:59:23