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Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşların aksaması üzerine harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), yolcuların mağduriyet yaşamaması için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek seferin planlandığını açıkladı.

07.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:40 Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşların aksaması üzerine harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), yolcuların mağduriyet yaşamaması için Havalimanı'ndan 20 ek seferin planlandığını açıkladı.
Bu sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağın pistten çıkmasının akabinde, havalimanındaki operasyonlarda aksama yaşanmış ve uçuşların geçici süreyle durdurulması üzerine çok sayıda sefer gerçekleştirilememişti. Yaşanan durum üzerine harekete geçen bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, mağduriyet yaşamaması için ek seferlerin düzenleneceğini duyurdu.
MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN 20 EK SEFER PLANLANDI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
(İHA)

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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