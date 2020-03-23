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Pistten çıkan uçak soruşturması; savcılığın tahliye talebine itirazı reddedildi

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tahliyesine yaptığı itiraz reddedildi.

23.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:12
Pistten çıkan uçak soruşturması; savcılığın tahliye talebine itirazı reddedildi
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tahliyesine yaptığı itiraz reddedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Arslan'ın tutukluluğuna itiraz etti.

ÜST MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Bir üst mahkeme sıfatı ile itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tahliye kararını veren 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını usul ve yasaya uygun bularak savcılığın itirazını reddetti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Sabiha Gökçen, Başsavcı, İstanbul, Güncel

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