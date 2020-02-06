Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkan uçak, 3 parçaya bölünmüştü. Kazanın ardından 3 kişi hayatını kaybetti, 179 yaralandı. Yaralılardan Berk Yenipazar kazada ve sonrasında yaşananları anlattı.

"KAFAM YARIKTI, ZOR YÜRÜYORDUM"

İstanbul'a iş eğitim programına katılmak üzere geldiği öğrenilen Yenipazar, hastanedeki yatağında olay anını anlatırken bir yakını tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Berk Yenipazar, "İnsanlar koşturuyordu, içeri girip enkazdan çıkarmak isteyenler, dışarıda yaralılara yardım edenler... Bir ara benzin koktu, 'herkes dağılsın' bağırtıları falan oldu. Kafam yarıktı, zor yürüyorum. Yanımda birisi vardı, çocuk kurtardı kendisini bir şekilde. Çıkardı kazağını bana verdi, 'bastır' dedi. Bastırdık tampon yapmaya çalıştık, olabildiği kadar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları'nın İzmir -İstanbul seferini yapan uçak 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen'e iniş yaparken pistten çıkıp üç parçaya bölünmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.