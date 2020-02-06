Haberler » Güncel » Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı - Haber

Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan ve 3'e bölünen uçakta yer alan 22 yaşındaki Berk Yenipazar, kazada ve sonrasında yaşananları anlattı.

06.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkan uçak, 3 parçaya bölünmüştü. Kazanın ardından 3 kişi hayatını kaybetti, 179 yaralandı. Yaralılardan Berk kazada ve sonrasında yaşananları anlattı.

"KAFAM YARIKTI, ZOR YÜRÜYORDUM"

İstanbul'a iş eğitim programına katılmak üzere geldiği öğrenilen Yenipazar, hastanedeki yatağında olay anını anlatırken bir yakını tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Berk Yenipazar, "İnsanlar koşturuyordu, içeri girip enkazdan çıkarmak isteyenler, dışarıda yaralılara yardım edenler... Bir ara benzin koktu, 'herkes dağılsın' bağırtıları falan oldu. Kafam yarıktı, zor yürüyorum. Yanımda birisi vardı, çocuk kurtardı kendisini bir şekilde. Çıkardı kazağını bana verdi, 'bastır' dedi. Bastırdık tampon yapmaya çalıştık, olabildiği kadar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları'nın İzmir -İstanbul seferini yapan uçak 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen'e iniş yaparken pistten çıkıp üç parçaya bölünmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sabiha GökçenSon dakika: Sabiha Gökçen'de meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika: Sabiha GökçenSon dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazının bulunduğu alanda yoğun yakıt kokusu hissediliyor

Kaza sonrası Pegasus hisselerinde sert düşüşKaza sonrası Pegasus hisselerinde sert düşüş

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendiPistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Uçağı 3 parçaya ayrılan PegasusUçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama!

Bahçeşehir KolejiBahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'deki faciada kule, pilotları uyarmış: Sizden önceki uçak pas geçti

Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı

Yenipazar, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:37:17