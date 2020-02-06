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Pistten çıkan uçakta yaralanan genç o anları anlattı

SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak 3'e bölünen uçakta yaralanan 22 yaşındaki Berk Yenipazar, o anları anlattı.

06.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:32Pistten çıkan uçakta yaralanan genç o anları anlattı
SABİHA Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak 3'e bölünen uçakta yaralanan 22 yaşındaki Berk , o anları anlattı.

Pistten çıkan uçakta yaralanarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berk Yenipazar'ın tedavisi sürüyor. İstanbul'a iş eğitim programına katılmak üzere geldiği öğrenilen Yenipazar, hastanedeki yatağında olay anını anlatırken bir yakını tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Berk Yenipazar, "İnsanlar koşturuyordu, içeri girip enkazdan çıkarmak isteyenler, dışarıda yaralılara yardım edenler... Bir ara benzin koktu, 'herkes dağılsın' bağırtıları falan...Kafam yarıktı, zor yürüyorum. Yanımda birisi vardı, çocuk kurtardı kendisini bir şekilde. Çıkardı kazağını bana verdi, 'bastır' dedi. Bastırdık tampon yapmaya çalıştık, olabildiği kadar." diye konuştu.


- İstanbul

Yenipazar, Kartal, Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

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