Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı

Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Pistten çıkan uçakta yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

UÇUŞ TRAFİĞİ KAPATILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin 11.20'ye kadar kapatıldığı öğrenildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

THY'DE 3'E KADAR UÇUŞ OLMAYACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 15.00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferlerini iptal ettiklerini açıkladı. TC-CCK kuyruk tescilli uçağın bulunduğu alandan çekildikten sonra hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.