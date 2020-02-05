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Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağın enkazında çalışmalar devam ediyor.

05.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:53Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağın enkazında çalışmalar devam ediyor. Kazadan kurtarılan bir yaralının Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği anlar kameraya yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 139 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Marmara Üniversitesi, Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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