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Pistten çıkan uçaktan şişme yastık ve kaydırakla böyle kurtuldular

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:00
Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Pistten çıkan uçaktan yolcular şişme yastık ve kaydıraklarla taliye edildi. Olayın hemen ardından yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi, ardından havalimanında güvenli bölgeye alındı.
Olayın hemen ardından yaşananlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde uçaktan tahliye edilen yolcuların yürüyerek uçaktan uzaklaştığı ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu görülüyor.
(İHA)
Pistten çıkan uçaktan şişme yastık ve kaydırakla böyle kurtuldular

Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: İHA


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