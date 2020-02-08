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Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

08.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:34Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerine 2 vinç getirildi.
Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, uçağın içerisindeki çeşitli parçaları söktü. Vince çıkan iki görevli de uçağın kuyruk kısmını kesti. Uçağın parçalara ayrılması işlemi sürüyor.
Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: AA

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