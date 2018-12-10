Pitbull Dehşeti Kamerada

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:11

İstanbul Silivri'de sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi köpek, sokakta yürüyen 16 yaşındaki çocuğa saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 8 Aralık Cumartesi günü gece 21.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Mevkii'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A., pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki markete sığınan Savaş A. 'yı takip eden pitbull markete girerek dehşet saçtı. Neye uğradığını şaşıran market sahibi Recai Açıkgöz, tasmaya bağlı ipinden tutarak köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çevredeki sesleri duyan market sahibinin kardeşleri markete gelerek köpeğin saldırısını önlemeye çalıştı. Saldırıda kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan Savaş A. market sahibi Recai Açıkgöz tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi."ÇEVREMİZDE BAŞI BOŞ BİR ÇOK KÖPEK VAR VE BUNLAR TEHLİKE OLUŞTURUYOR"Market sahibi Erkan Açıkgöz olay sırasında kardeşi Recai Açıkgöz'ün dükkanda olduğunu belirterek, "Bizim evimiz marketimizle yan yana olduğu için sesleri çok net şekilde duyduk. Ne olduğunu anlamak için dükkana geldiğimizde Savaş A.'nın yerde köpeğin saldırısına maruz kaldığını gördük ve yardım etmeye çalıştık. Olayın ilk anında kasada duran kardeşimiz şok geçirmiş ve olduğunu anlayamamış. Sonra bizim gelmemizle birlikte köpeğin tasmasından tutarak çocuktan uzaklaştırdık ve sahibine teslim ettik. Çevremizde başı boş bir çok köpek var ve bunlar tehlike oluşturuyor" diye konuştu.(İHA)