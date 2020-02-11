Haberler » Güncel » Pitbull kulübesinde uyuşturucu bulundu - Haber

Pitbull kulübesinde uyuşturucu bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında pitbull köpeğinin bulunduğu kulübe içinde 100 gram eroin, 200 gram skunk ile ele geçirildi.

11.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:09Pitbull kulübesinde uyuşturucu bulundu

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında pitbull köpeğinin bulunduğu kulübe içinde 100 gram eroin, 200 gram skunk ile ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri. Hıdırağa Mahallesi Susam Sokakta oturan S.A.'nın evinde satısı hazır yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Eve baskın düzenleyen polis yaptığı aramada pitbull köpeğinin bulunduğu kulübede çorapların olması polisin dikkatini çekti. Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından kulübede yapılan aramada çorapların içinde satışı hazır halde 100 gram eroin, 200 gram skunk maddesi ve bir miktar para ile evde 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 16:29:14