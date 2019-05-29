'Pitbull' operasyonu, 3 köpeğe el konuldu, sahiplerine para cezası verildi

SİVAS'ta, Pitbull
besleyen 2 kişiye, 7 bin 802'şer TL para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan Pittbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Sivas Belediyesi
ve Sivas Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ile ortak yürüten çalışmalar sonunda Pitbull ve Pitbull kırması olan 3 köpeğe el konuldu. Polis
eşliğinde alınan köpekler, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Köpekleri besleyen 3 kişiden 2'sine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan 'tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek' suçundan 7 bin 802'şer TL para cezası uygulandı.
- Sivas
Güncel
Kaynak: DHA