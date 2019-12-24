Haberler » Güncel » Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardı - Haber

Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardı

Brezilya'da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı.

24.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:37 Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardı

'da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı. Olayı gören genç bir adam ise çocuğu köpekten güçlükle kurtarıp bir aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın üstüne çıkan genç adam, saldırıdan bu şekilde kurtulmayı başardı. Yaşanan o anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde bulunan Parque Anchieta bölgesinde meydana geldi. Başıboş gezen bir pitbull sokakta oynamakta olan 4 yaşındaki Joao Pedro isimli çocuğa saldırdı. Bir kadının müdahale etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı köpek çocuğu ısırmayı sürdürdüğü sırada olayı gören Patrick do Céu (20) isimli genç duruma müdahil oldu. Çocuğu köpekten kurtaran adam bir yandan da köpeğin kendisini ısırmaması için çabaladı. Genç adam, çocuğu köpekten kurtarmak için zekice bir hamle yaptı ve çocuğu yol kenarına park edilmiş kırmızı aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın tavanına çıkan adam bu sayede saldırıdan kurtuldu.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından 'kahraman' ilan edilen genç, kendisinin de bir kızı olduğunu ve olayı gördüğü anda kendi çocuğunun aklına geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar

Adamın kurtarma çabaları

Köpeğin adamı ısırması

Adamın çocuğu aracın tavanına koyması

Kendisinin de aracın üstüne çıkması

Yerel kanalın adamla ve çocukla röportajı



Brezilya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26   Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber
13:26   Yurt dışı kariyerini bırakıp Van'ı tercih etti - Haber
13:26   DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
13:26   Nijerya'da 137 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber
13:26   Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:27:54