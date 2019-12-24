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Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardı

Brezilya'da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı.

24.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:40 Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardı

'da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı. Olayı gören genç bir adam ise çocuğu köpekten güçlükle kurtarıp bir aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın üstüne çıkan genç adam, saldırıdan bu şekilde kurtulmayı başardı. Yaşanan o anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde bulunan Parque Anchieta bölgesinde meydana geldi. Başıboş gezen bir pitbull sokakta oynamakta olan 4 yaşındaki Joao Pedro isimli çocuğa saldırdı. Bir kadının müdahale etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı köpek çocuğu ısırmayı sürdürdüğü sırada olayı gören Patrick do Céu (20) isimli genç duruma müdahil oldu. Çocuğu köpekten kurtaran adam bir yandan da köpeğin kendisini ısırmaması için çabaladı. Genç adam, çocuğu köpekten kurtarmak için zekice bir hamle yaptı ve çocuğu yol kenarına park edilmiş kırmızı aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın tavanına çıkan adam bu sayede saldırıdan kurtuldu.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından 'kahraman' ilan edilen genç, kendisinin de bir kızı olduğunu ve olayı gördüğü anda kendi çocuğunun aklına geldiğini söyledi.



Brezilya, Dünya

Kaynak: DHA

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