Haberler » 3. Sayfa » Haber

Pitbull Terrier cinsi köpek ve yavrularına el konuldu

Van'da, Pitbull besleyen 1 kişiye 23 bin 406 TL idari para cezası kesilirken, köpek ve 2 yavrusu hayvan barınağına teslim edildi.

17.09.2019 16:11Pitbull Terrier cinsi köpek ve yavrularına el konuldu
Van'da, Pitbull besleyen 1 kişiye 23 bin 406 TL idari para cezası kesilirken, köpek ve 2 yavrusu hayvan barınağına teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan Pittbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ederek, "Tehlikeli Köpekler" arasında yer alan Pitbull Terrier cinsi köpeği bulunduran S.U. isimli bir kişiye 23 bin 406,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, Pitbull Terrier cinsi köpek ve 2 yavrusu Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. - VAN

Pitbull, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:20 Traktör evin bahçesine uçtu
19:14 Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor
19:09 İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı
19:06 Serik'te orman yangını kontrol altına alındı
19:03 Zabıt katibi cinayeti şüphelisi suçunu itiraf etti
18:51 Serik'te 3 günde 3 ayrı yangın
18:49 Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı