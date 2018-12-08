Pitbull'un Saldırdığı Çocuğu, Vatandaşlar Zor Kurtardı

Gaziantep'te Pitbull Köpeği'nin saldırısına uğrayan bir çocuk güçlükle köpeğin ağzından kurtarıldı. Uzun uğraşlarla kurtulan çocuk ise, yaralarını unutarak, "Ağabey, Allah'ınızı severseniz bırakmayın" diye yalvardı.

KOLUNU ÇENESİNE SIKIŞTIRDI

Gaziantep'te sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Çocuğun önce kafasından sonra da kolundan ısıran köpek, çenesine sıkıştırdığı çocuğun kolunu uzun süre bırakmadı.

VATANDAŞLAR HER YOLU DENEDİ AMA BAŞARILI OLAMADI

Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar, her yolu denemelerine rağmen uzun süre çocuğu kurtarmayı başaramadı. Köpeğin önce boğazına sarılan vatandaşlar, kimi zaman ise hayvanın kuyruğundan tutup çektiler. Vatandaşlar zaman zaman ise kazma ve kürekle vurdukları köpeğin üzerine su döktü.

KIYAFETLERİNİ MAKASLA KESTİLER

Çocuğun kıyafetlerini makasla kesen vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu çocuğu köpeğin ağzından kurtardı. Olay esnasında büyük korku yaşadığı görülen çocuk ise, kurtulduktan sonra kolunda ve kafasındaki yaraları unutarak, "Ağabey Allah'ınızı severseniz bırakmayın" diye arkasına saklandığı vatandaşlara yalvardı.

Olayın ardından çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.