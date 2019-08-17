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Pitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL ceza

BURSA'nın İznik ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, gebe kediye saldırdı.

17.08.2019 12:44 Pitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL ceza
BURSA'nın İznik ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, gebe kediye saldırdı. Mahallelinin veterinere götürdüğü kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Köpeğin sahibi Ş.Y.'ye (38) 7 bin 802 TL para cezası verildi.
Olay, sabah saatlerinde, Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y. sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, önüne kedi çıktı. Ş.Y.'nin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, kediye saldırdı. Olayı gören çevredekiler, köpeği kediden güçlükle ayırdı. Veterinere götürülen kedinin gebe olduğu belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi, kurtarılamadı. Mahallelinin şikayeti üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Ş.Y.'ye, köpeğin üretiminin, bakımının ve satışının yasak olması nedeniyle 7 bin 802 TL para cezası verdi.



İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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