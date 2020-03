Pivot Russell Westbrook

Houston Rockets, sabaha karşı Los Angeles Clippers’a 120-105 yenildi. Sezon derecesi 39 galibiyet ve 22 mağlubiyete gelen Rockets’ın yıldız oyun kurucusu Russell Westbrook, maçı 29 sayı ve 15 ribaundla tamamlarken ilginç bir istatistiğe imza attı.



Westbrook, ürettiği 29 sayının 24’ünü boyalı alandan buldu ve maçta süre alan bütün oyunculardan daha fazla boyalı alan sayısı üretti. Westbrook, takımın 5 Şubat’ta Clint Capela’yı takasla gönderip pivotsuz kalmasının ardından sahanın her iki yönünde de boyalı alan sorumluluğunu ele aldı.



Second Spectrum’un verilerine göre Westbrook, 5 Şubat’tan beri ligde boyalı alandan en çok sayı üreten ikinci isim. 2016/17 sezonunun MVP'si, boyalı alandan %63 isabet oranıyla 20,1 sayı üreterek, bu alanda yalnızca New Orleans Pelicans’ın çaylak yıldızı Zion Williamson’ın gerisinde kaldı. Son bir aylık süreçte, ligdeki tüm pivotların pivotların önünde yer aldı.



32 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 50 maçta 27,5 sayı, 7,9 ribaund ve 7,1 asist ortalamalarını yakaladı. Takımın bir diğer süper yıldızı James Harden’ın son bir aydaki form düşüşü göz önüne alındığında Westbrook, Teksas ekibinin en önemli silahı hâline gelmiş durumda.

Kaynak: EuroSport.com