Pixel 3 Lite Xl Render, Çentiksiz Ekran ve Kulaklık Jakı Gösteriyor

Eski Kulaklık Jaklı ve Çentiksiz Pixel 3 Lite XL Modeli Gelebilir
Son yayınlanan bir Google
Pixel 3 Lite XL Render'ında dikkat çeken detaylar var. Özellikle çentiksiz ekran ve geri gelen 3.5mm kulaklık girişi…
Geçtiğimiz günlerde Pixel 3 Lite sürümü hakkında bir çok resim gördük. Şimdi ise Google'ın bu orta menzilli telefon modelinin PLUS sürümünü gösteren bir render karşımıza çıkıyor.OnLeaks and 91mobiles yayımlanan videoda daha büyük Pixel 3 Lite XL ürününün piyasaya nasıl sürüleceğini gösteriyor.
Yayınlanan görüntülerde telefonun üst bir çerçeveye sahip olacağı ve 6inçlik HD+ bir ekran ile karşımıza geleceği belirtiliyor. Pixel 3 XL ise bildiğiniz gibi 6.3 inçlik bir ekrana sahip. Çentiğin olmaması bir çok kişiyi memnun edebilir.
Google Pixel 3 Lite XL ve Pixel 3 Lite
Gövde polikarbon olacak ve daha önceki sızıntılara göre Qualcomm
'un Snapdragon 670 mobil işlemcisine, 4GB RAM'e sahip olacak. Bu yılki Pixel sahipleri Pixel telefonların performans sorunlarından ve bellek yönetimi eksikliklerinden ciddi şikayetleri olmuştu.
Google Pixel 3 LiteXL modelinin 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği ve 400-500 dolar gibi bir fiyat aralığına sahip olabileceği belirtiliyor. Google "Lite" cihazlarında Pixel 3'ün kamera teknolojisini kullanırsa, OnePlus 6T ve mi Mix 3'e rakip olabilir.
TNW
Google
12 Aralık 2018 Çarşamba 03:38