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Piyade Binbaşı Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'deki babaevine ulaştı

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

16.01.2020 23:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:12Piyade Binbaşı Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'deki babaevine ulaştı
Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Binbaşı Şevket Tombul'un 'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Baba Necdet ile anne Şehnaz Tombul'un Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.
Haberin duyulmasının ardından Tombul ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve komşu evlere Türk bayrakları asıldı.
Evli ve 2 çocuk babası şehidin eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Eskişehir, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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