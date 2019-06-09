Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta son yolculuğuna uğurlandıCenazeye Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
ve İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'de katıldıCenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı
SAKARYA - Hakkari
'deki üs bölgesine yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, dualarla son yolculuğa uğurlandı. Gerçekleşen cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı. Geçilen ay Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, Hakkari'deki üs bölgesinde Irak
'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan saldırısı sonrası ağır yaralanmış, GATA'da tedavi altına alınmıştı. Hayta, yoğun bakım ünitesinde bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehidin Adapazarı
ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki baba evine Türk Bayrakları asıldı. Şehit Hayta için Serdivan
ilçesinde bulunan Sapak Caminde bir cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
ve çok sayıda sevenleri katıldı.İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Hayta Serdivan Şehitliğine defnedildi.
Kaynak: İHA
Ali Erbaş
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