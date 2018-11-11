Piyalepaşa Bulvarı'nda feci kaza: 1 yaralı

Piyalepaşa Bulvarı'nda feci kaza: 1 yaralıAşırı hızla giden otomobil çevredeki araçlara çarparak durabildi
İSTANBUL - Beyoğlu
Piyalepaşa Bulvarı'nda aşırı hızla giden bir otomobil sürücüsü önce çevredeki 2 otomobile ardından yanındaki minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 1997 doğumlu Berkay
D., 17 FS 448 plakalı otomobiliyle Piyalepaşa Bulvarı'ndan Çağlayan
istikametine doğru aşırı hızlı bir şekilde ilerlerken yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Berkay D. İSTAÇ
otobüs durağı yanında bulunan araçlara çarparak durabildi. Önce park halinde bekleyen 58 VL 312 plakalı araca çarpan Berkay. D., daha sonra savrularak 06 EV 7679 plakalı araca çarptı. Ardından D.'nin aracı 34 BKV 600 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kaza sonucu yol kenarında bulunan Hikmet Mutlu isimli bir kadın hafif yaralandı. Yaralı kadın 112 ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şans eseri kazada can kaybı meydana gelmezken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
11 Kasım 2018 Pazar 14:14