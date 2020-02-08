Haberler » Dünya » Piyango'dan uçak çıkacak: Meksika lideri başkanlık uçağını, hastane yapmak için elden çıkarıyor - Haberler

Piyango'dan uçak çıkacak: Meksika lideri başkanlık uçağını, hastane yapmak için elden çıkarıyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador başkanlık uçağını hastahane yapmak için piyangoya koydu. Obrador göreve gelince “Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam.” diyerek başkanlık uçağını satışa çıkarmıştı.

08.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:28Piyango'dan uçak çıkacak: Meksika lideri başkanlık uçağını, hastane yapmak için elden çıkarıyor
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador lüks başkanlık uçağını hastahane yapmak için piyangoya koydu. Obrador göreve gelince "Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam." diyerek başkanlık uçağını satışa çıkarmıştı. Ancak uçağa alıcı çıkmadı. Obrador da ülkede hastane yapmak için bu kez uçağı çekilişe dahil etti.

Çekilişi kazanan kişilere uçak değil, 100 kişiye 1'er milyon Amerikan doları nakit para verilecek. Piyango biletlerinden 160 milyon dolar gelir bekleniyor. Bunun 100 milyon doları ikramiye olacak dağıtılacak.
Euronews.com'da Görüntüle

Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 18:55:10