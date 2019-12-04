Haberler » Güncel » Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser - Haber

Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

Piyanist Anjelika Akbar, dünyaca ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul'u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi.

04.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:28
Anjelika Akbar, dünyaca ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul'u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini 'de seslendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin destekleriyle Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Türkiye Tabloları ile Ayvazovski Rapsodisi" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte sahne alan Akbar'ın piyanosuyla seslendirdiği eserlere, Rus sanatçılar da enstrümanlarıyla eşlik etti.
Konser sırasında Ayvazovski'nin, İstanbul'un insanlarını ve eşsiz manzaralarını yansıttığı tabloları da duvara yansıtıldı.
Vatandaşlar, konser dinletisinin ardından müzedeki eserleri inceleme fırsatı da buldu.
Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

Anjelika Akbar, Piyanist, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:38 Lübnan'da başbakanı belirlemek için pazartesi görüşme maratonu gerçekleştirilecek - Haber
23:35 İzmir'de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi - Haber
23:35 Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi - Haber
23:35 Spor fatih terim tuzlaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu - Haber
23:34 AK Parti'li Kurtulmuş'tan Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
21:20 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
4.12.2019 23:46:42