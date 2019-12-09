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Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak

"Sadece notalarla nefes alıyorum" diyen 19. yüzyılın piyanist ve bestecisi Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde düzenlenecek konser enstalasyonuyla kutlanacak.

09.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:18Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak
"Sadece notalarla nefes alıyorum" diyen 19. yüzyılın piyanist ve bestecisi Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde düzenlenecek konser enstalasyonuyla kutlanacak.
Emanuel Mathias'ın 2011'de Şoför Nebahat'tan esinlenerek ürettiği "Nebahat'ın Kız Kardeşleri" isimli videonun esin kaynağı olduğu "Dikiz Aynasında Clara", 19 'ta sanatseverlerle buluşacak.
Etkinlikte, üç farklı nesil ve farklı coğrafi kökenden üç kadın besteci Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi yer alacak.
Sanatçılara, soprano Lisa Fornhammar, piyanist Mediha Khan ve viyola sanatçısı Cenk Erbiner eşlik edecek.
Enstalasyon, aynı zamanda Clara Schumann'ın dünyasına erişme çabasının yanı sıra bugün kadın müzisyen olma ve beste yapma konularını ele alacak.

Clara Schumann, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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