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Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.

29.07.2019 00:31 Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi
Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.
Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.

Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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