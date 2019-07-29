Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi
Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.29.07.2019 00:38
Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.
Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat
Kaynak: AA