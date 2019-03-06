Piyanist Tuluyhan Uğurlu Amman'da Konser Verdi

Kaynak: AA

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Amman'da sanatseverlerle buluştu.Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte Uğurlu, "kadın isterse dünya değişir" temasıyla konser verdi.Uğurlu, melodileri ve yansıları eşliğinde dünyada kadının konumunun güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün de katıldığı konsere parlamentonun yanı sıra Amman'da yerleşik kordiplomatik temsilcileri ile burada yaşayan Türk vatandaşları ve Ürdünlüler katıldı.Büyükelçi Karagöz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ünlü piyanist ve bestecisi Tuluyhan Uğurlu'nun katılımıyla böyle bir geceyi düzenlemekten memnun olduklarını belirtti.Karagöz, perşembe günü de Büyükelçilikte "Kadınlar İçin Ekonomik Adalet" başlıklı bir panel düzenleyecekleri bilgisini verdi.