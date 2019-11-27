Haberler » kultur-sanat » Piyanonun 'altın kızı' Nil Göksel, Viyana'dan birincilikle döndü - Haber

Piyanonun "altın kızı" Nil Göksel, Viyana'dan birincilikle döndü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na Antalya'dan katılan 8 yaşındaki Nil Göksel, kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

27.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:26Piyanonun
'nın başkenti 'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na 'dan katılan 8 yaşındaki Nil Göksel, kendi yaş kategorisinde birinci oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, piyano eğitimine iki yıl önce Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda başlayan ve Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Göksel, 22-24 Kasım'da gerçekleştirilen yarışmaya katıldı.
Çeşitli yaş gruplarından 16 ülkenin piyanistlerinin yer aldığı yarışmada, Göksel kendi yaş kategorisinde birincilik elde etti.
Aynı yarışmaya Antalya'dan katılan İpek Kara da ikinci sırada yer aldı.
Nil Göksel'in başarı tablosu
"Piyanonun altın kızı" olarak nitelendirilen Göksel, daha önce de Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması"nda, İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Pera Piyano Festivali'nde, İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde ve 17. Uluslararası Viva-Music" yarışmasında kendi kategorisinde birincilikler elde etti.

Avusturya, Antalya, Viyana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
15:29 Çakıl taşları tablolara dönüştü
15:26 Piyanonun "altın kızı" Nil Göksel, Viyana'dan birincilikle döndü
15:18 Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
14:56 Şanlıurfa Platformu "Mesleğinde En İyileri" ödüllendirecek
14:49 'Piyanonun altın kızı' Viyana'da birinci
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
13:54 Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:31:14