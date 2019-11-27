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Piyanonun altın kızı Viyana'da birinci oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in desteğiyle Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano yarışmasına katılan Nil Göksel büyük bir başarıya imza atarak birincilik kazandı.

27.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:15Piyanonun altın kızı Viyana'da birinci oldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in desteğiyle 'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano yarışmasına katılan Nil Göksel büyük bir başarıya imza atarak birincilik kazandı. Piyano eğitimine Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda başlayan Nil Göksel, Antalya'nın ve Türkiye'nin gururu oldu. 22-24 Kasım tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'in destekleriyle katılan 8 yaşındaki Nil Göksel, birincilik ödülü ile döndü. Aynı yarışmada Antalya'dan İpek Kara da ikinciliği elde etti.

16 ülkenin çeşitli yaş gruplarından piyanistlerin katılıp eserlerin değerlendirildiği yarışmada Nil Göksel kendi yaş kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak, Antalya'yı gururlandırdı. 2017 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda piyano eğitimi almaya başlayan Nil Göksel, eğitimine Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda devam ediyor.

2011 doğumlu piyanonun altın kızı Nil Göksel daha önce de Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda', İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda, İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali ve Yarışması'nda ve 17. Uluslararası Viva-Music" yarışmasında kendi kategorisinde birincilikler elde etti. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Viyana, Güncel

Kaynak: İHA

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