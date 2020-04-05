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Piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan televizyonları başka mağazalara satarken yakayı ele...

Piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan televizyonları başka mağazalara satarken yakayı ele verdiler -Manisa'da milyonluk dolandırıcılığa emniyetten operasyon -Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı -Nakliye için aldıkları bir tır dolusu televizyonu çaldılar Manisa'da...

05.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:07
Piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan televizyonları başka mağazalara satarken yakayı ele verdiler
- Manisa 'da milyonluk dolandırıcılığa emniyetten operasyon
-Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı
-Nakliye için aldıkları bir tır dolusu televizyonu çaldılar
MANİSA - Manisa'da bir elektronik fabrikasından tıra yüklenen piyasa değerli yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki televizyonları farklı illerdeki depolara saklayan şahıslara yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin en büyük elektronik üretimi yapan fabrikasından 45 ACU 603 plakalı tıra yüklenen 509 televizyonun, İstanbul'daki mağazaya ulaşmadığı anlaşılması üzerine durum Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Durum üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri televizyonların yüklendiği 45 ACU 603 plakalı tırın tescil sahibi Mehmet B., araç sürücüsü Mehmet Ali G. ve Hakan B.'yi gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgulamalarında aracı fabrika çıkışında başka bir şahsa teslim ettikleri ortaya çıktı. Çalışmayı genişleten ekipler televizyonların bir miktarının İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışan ekipler 2 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda televizyonların bir kısmı ele geçirilirken Emrah A. ve Mehmet Emin B. olmak üzere iki şüpheli daha gözaltına alındı.
İzmir'de düzenlenen operasyona eş zamanlı olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de operasyon düzenleyen ekipler fabrikadan yüklenerek getirildiği tespit edilen televizyonların bir kısmını da burada ele geçirildi. Turgutlu'daki operasyonda da Uğur A. İsimli bir kişi gözaltına alındı.
Televizyonların bir kısmının İstanbul'a gönderildiği tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki depoda baskın düzenlenirken televizyonların bir kısmı da buradaki depoda olduğu tespit edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu 509 televizyon farklı illerdeki depolardan ele geçirilerek emniyete getirildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan Mehmet B. ve Hakan B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan televizyonları başka mağazalara satarken yakayı ele...

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, TV, 3. Sayfa

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Piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan televizyonları başka mağazalara satarken yakayı ele...
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