Piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eser ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yapılan operasyonda Manisa'nın Kula ilçesinde durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olduğu düşünülen 672 adet tarihi eser ele geçirildi.

Piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eser ele geçirildi
05.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:54
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yapılan operasyonda Manisa'nın Kula ilçesinde durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olduğu düşünülen 672 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda tarihi eser topladığı bilgisi alınan ve takibe alınan şahıslar Kula ilçesinde yakalandı. A.Y. (51) ve A.Y. (25) isimli şahısların araçlarında yapılan Klasik, Arkaik, Lidya, Grek, Frig, İyon, Helenistik, Roma ve Bizans ve İslami dönemlere ait farklı ebatlarda 84 adet bronz ok ucui, farklı ebatlarda ve üzerlerinde farklı figürler bulunan bronz ve gümüş 526 adet sikke, farklı ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan 3 adet elektron sikke, farklı ebatlarda bronz ve gümüş 9 adet yüzük, bronz 1 adet bileklik, aslan şeklinde tasvir edilmiş 1 adet taş obje, yılanbaşı şeklinde tasvir edilmiş 1 adet taş obje, üzerinde geometrik motifler bulunan birbirine yapıştırılmış tek parça halinde 1 adet bronz takı parçası, üzerinde geometrik motifler bulunan 1 adet bronz kemer tokası, bronz anahtar 1 adet, haç şeklinde 1 adet küçük gümüş kolye ucu, farklı ebatlarda ve farklı şekillerde bazı taşları eksik ve kırık 43 adet metal obje olmak üzere; içerisinde döneminin nadir örneklerinden eserler bulunan tahmini piyasa değeri 2 milyon TL olan toplam 672 adet tarihi eser ele geçirilerek el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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