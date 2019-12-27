Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi

Bursa'da polis ekipleri, 3 aydır takip ettikleri zehir tacirini şafak vakti uykuda gözaltına aldı. Şüphelinin evinde piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.C.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler yaklaşık 3 aylık takip sonucunda S.C.G'yi sabah saatlerinde uykuda gözaltına aldı.

SOBANIN İÇİNE GİZLENMİŞ 500 BİN TL

S.C.G'nin evinde soba içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.C.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.