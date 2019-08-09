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Piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu ele geçildi

Polis ekipleri, Başakşehir, Arnavutköy ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi.

09.08.2019 11:29 Piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu ele geçildi
Polis ekipleri, Başakşehir, Arnavutköy ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçilirken, Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Narkotik Şuçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de kaftanlara emdirilerek İngiltere'ye gönderilen bir kargo gönderisinde 16 kilogram Afyonsakızı, Arnavutköy'de bir tıra yaptığı operasyonda 80 kilo gram eroin, ele geçirdi. Beyoğlu'nda yapılan operasyonda ise, 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olduğu öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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